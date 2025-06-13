Ortadoğu’da patlak veren yeni kriz küresel piyasalarda şok etkisi yarattı. İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, küresel ekonomide yeni bir kırılma anını tetikledi.

Altın güvenli liman olarak zirve yaptı. Saldırı haberlerinin ardından yatırımcılar panik halinde güvenli limanlara yöneldi. Altının onsu 3.433 dolarla rekor seviyesi olan 3500 dolara yaklaştı.

PETROL FİYATLARINDA SAVAŞ ŞOKU

Petrol piyasası ise 2022'den bu yana en büyük günlük yükselişini yaşadı: ABD ham petrolü %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara yükseldi. Brent petrol %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içinde fiyat artışları %14'e kadar çıktı. Bu, Ukrayna savaşının ilk haftasından bu yana görülen en sert yükseliş.

Deutsche Bank: “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi.”

Capital Economics: “Bu durum küresel ekonomiyi petrol fiyatları üzerinden vurabilir.”

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki bu sıçrama enflasyonu yeniden alevlendirebilir. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında yeni bir baskı dönemi başlayabilir.

ABD BORSASINDA PANİK SATIŞI

ABD piyasaları açıkken yaşanan saldırılar, Wall Street'te de sert satışları beraberinde getirdi:

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti.

Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde güçlü satışlar dikkat çekerken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti.

Nasdaq saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine kadar geriledi. S&P500 sert kayıplar vererek 5 bin 960 seviyesine geriledi. Altının onsu 3 bin 447 dolar yükselerek rekor seviyesine yakın seyretti.