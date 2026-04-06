İsrail, bu sabah Tahran'da düzenlenen bir hava saldırısında İran İslam Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Mecid Kademi'yi öldürdüğünü duyurdu. İran resmi basını ölümü doğruladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, IDF Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir ile yaptığı basın açıklaması sırasında saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Katz, “İran liderleri bir zulüm hissi içinde yaşıyor. Onları tek tek avlamaya devam edeceğiz” dedi. Kademi, Haziran 2025'teki 12 Gün Savaşı'nda İsrail tarafından selefi Muhammed Kazemi'nin öldürülmesinin ardından birkaç ay önce İran Devrim Muhafızları istihbarat şefi görevine gelmişti. MECİD KADEMİ KİMDİR? Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Örgütü’nün 1991 yılında resmen kurulmasının ardından, Mecid Kademi örgütün başında bulunan Hüseyin Taeb’in olası halefi olarak gösterildi. Mayıs 2018'de, Askar Mircefari'nin yerine Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Destek Kurumu Bilgi Koruma Örgütü başkanlığına atanan Kademi 2022 yılına kadar bu görevde kaldı. İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Koruma Örgütü başkanlığına atanması ilk olarak 26 Haziran 2022'de İran medyası tarafından duyuruldu ve göreve başlama töreni 29 Temmuz 2022'da resmen gerçekleşti. Kademi, Ulusal Güvenlik alanında doktora ve Stratejik Savunma Bilimleri alanında doktora derecesine sahipti. Öldürülen istihbarat şefinin tam adı kamuoyuna açıklanmadı.

