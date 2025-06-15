İsrail'e gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı.
Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.
Öte yandan, başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de füzelerin hedefi oldu. Saldırısı sonrası enstitüde büyük çapta hasar meydana geldiği gözlendi.