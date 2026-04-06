İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında kullandığı yeni nesil misket bombası başlıkları, modern hava savunma doktrinlerinde ciddi bir güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Yüksek irtifadan fırlatılan ve atmosferin sınırında ayrışan bu alt mühimmatlar, İsrail'in "Davut Sapanı" gibi gelişmiş son aşama savunma sistemlerini sistematik olarak devre dışı bırakıyor.

Savunma uzmanları, füzelerin yüklerini bırakmadan önce imha edilmesi noktasında orta menzilli önleyici füze stokları üzerinde büyük bir baskı oluştuğunu ve bu taktiğin küresel askeri dengeleri değiştirebileceğini vurguluyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLA ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Times of Israel’in raporlarına göre, son beş haftalık çatışma sürecinde İran tarafından fırlatılan 500’ü aşkın balistik füzenin önemli bir kısmının misket bombası taşıdığı değerlendiriliyor. İlk kez geçtiğimiz yılki 12 Gün Savaşı sırasında test edilen bu yöntem, füzelerin parabolik yörüngelerinin son aşamasında onlarca küçük patlayıcının geniş bir alana yayılması prensibine dayanıyor.

Özellikle atmosfer dışındaki orta aşama uçuşunun ardından hedefe yönelen füzeler, savunma sistemlerinin tekil bir hedefi vurma kabiliyetini, çok sayıda alt mühimmat dağıtarak etkisiz hale getiriyor.

HAVA SAVUNMALARI YETERSİZ KALIYOR

İran envanterindeki Khorramshahr ailesi gibi ağır siklet füzelerin 80 adede kadar alt mühimmat taşıyabildiği, her bir küçük bombanın ise yüksek çarpma hızıyla birleşen güçlü patlayıcılar içerdiği belirtiliyor.

Bu teknolojik hamle, sadece Orta Doğu özelinde değil, özellikle Pasifik bölgesi gibi stratejik alanlardaki gelecekteki olası çatışmalar için de kritik bir emsal teşkil ediyor. Hava savunma sistemlerinin bu çoklu tehdit karşısında yetersiz kalması, askeri stratejistleri savunma teknolojilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.