ABD, İran’ın nükleer silah üretmesini engellemek için "maksimum baskı" politikası uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, İran’ın nükleer görüşmelere yeniden başlama teklifini reddettiği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin giderek arttığı belirtildi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler misyonu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) son raporuna atıfta bulunarak, "Tahran, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırmaya devam ediyor" dedi.

Açıklamada, İran’ın nükleer silaha sahip olmayan tek ülke olarak bu seviyede uranyum üretmesinin "barışçıl bir amacı olmadığını" vurgulandı.

ABD, İran’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini ve uluslararası toplumun endişelerini görmezden geldiğini belirtti. Washington, Londra ve Paris’in talebiyle BM Güvenlik Konseyi’nde İran’ın nükleer faaliyetlerini görüşmek üzere özel bir toplantı düzenlendi.

İRAN'A KARŞI ULUSLARARASI DESTEK

Yunanistan, Panama ve Güney Kore de toplantıyı destekledi. İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, "İran’ın 60 oranında zenginleştirilmiş 275 kilo uranyum ürettiği bildirildi. Bu, sivil amaçlı kullanımın çok ötesinde bir miktardır. Hiçbir nükleer silaha sahip olmayan devletin elinde bu kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum bulunmuyor" dedi.

İran, yıllardır nükleer programının askeri amaç taşımadığını savundu. Ancak 2019’da, 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerini kademeli olarak askıya almaya başladı.

2021’de anlaşmaya dair yükümlülüklerini tamamen durdurdu. IAEA’nın doğrulama ve izleme faaliyetlerini yapamaması, İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda daha fazla belirsizlik yaratıyor.

İngiltere, İran’ın nükleer silah üretmesini önlemek için her türlü diplomatik önlemi alacağını duyurdu. Kariuki, gerekirse BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulabileceğini belirtti.

Mevcut nükleer anlaşmanın ekim ayında sona erecek olması, yeni bir müzakere fırsatının kapanmak üzere olduğu anlamına geliyor.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, toplantıya katılmasına rağmen ABD’nin amacını eleştirdi. İran’ın BM misyonu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington, BM Güvenlik Konseyi’ni İran’a karşı ekonomik savaşı tırmandırmak için araçsallaştırmaya çalışıyor. Bu tehlikeli girişim, konseyin güvenilirliğini korumak adına reddedilmelidir" dedi.