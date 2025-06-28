ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasından sonra İran hükümeti, vurulan tesislere ulaşmak için çalışma başlattığı ortaya çıktı.

Uydu görüntüleri, İran’ın Fordo’daki yer altı nükleer tesisinde yeniden inşa çalışmalarının başladığını ortaya koydu.

Görüntüler, tünel girişleri ile ABD bombalarının hedef aldığı bölgelerde iş makinelerinin faaliyet yürüttüğünü gösterdi.

İsrail hükümeti, bu tesisin içinde hala yüzlerce kilo zenginleştirilmiş uranyumun gömülü olduğu iddia etmişti. İran, bu uranyumu kullanarak nükleer bomba inşa edelebilir.

TÜM TESİSLER KAZILIYOR

Çalışmalar sadece Fordo'da değil, vurulan İshafan ve Natanz tesislerinde de başladı. Görüntülerde kepçeler ve dozerler, dağ yamacındaki büyük çukurların çevresinde toprak taşıyor.

Amacın, tesiste çöken hava deliklerini açarak içeriye girilebilmesini sağlamak ve içerideki hasarı görebilecek bir kişiyi aşağıya taşımak olduğu öne sürüldü.

Pentagon’un açıklamasına göre, Fordow’a atılan GBU-57 tipi sığınak delici bombalar, yer altındaki kompleksin derinliklerine ulaşmak için hava deliklerini hedef almıştı. Bu delikler bombardıman sonucu çöktü.

Uyduya yansıyan diğer detaylar, tesisin ana yoluna ulaşımı sağlayacak yeni geçitlerin açıldığını ve hasar gören yolların onarılmaya çalışıldığını ortaya koydu.

İSRAİL SALDIRACAK MI?

ABD ve İsrail bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail, İran'ın nükleer tesisleri yeniden inşa etmek için çalışma başlatması durumunda saldırıya geçeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılarla İran’ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söylemişti. İsrail de İran’ın nükleer programının 'yıllarca düzeltimeyecek bir hasar verildiğini" belirtti.

Ancak programın ne ölçüde zarar gördüğü henüz net değil. Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında General Dan Caine, "Gece Yarısı Çekici" adlı operasyon kapsamında MOP bombalarının egzoz boşluklarından arka arkaya bırakıldığını açıklamıştı. Bu bombalar, bir savaşta ilk kez kullanıldı.