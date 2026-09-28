NBC News'in üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı pazar günkü haberine göre, iki hafta önce Hürmüz Boğazı'nda görev yaptıkları bir deniz taşıtına İran'a ait gemisavar seyir füzesinin isabet etmesi sonucu sekiz ABD deniz piyadesi yaralandı.

Yetkililer, bir tabur çıkarma ekibinin parçası olarak görev yapan askerlerin ciddi şekilde yaralanmadığını, ancak duman soluduklarını ve baş ağrısı dahil sarsıntı benzeri belirtilerin ardından olası travmatik beyin hasarı yaşadıklarını ifade etti.

Askerler Kısa Sürede Görevlerine Döndü

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yaralanan sekiz askerden yedisi er kadrosunda yer alırken sekizinci askerin subay olduğu bildirildi.

Askerlerin tamamı 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıdan kısa bir süre sonra görevlerinin başına döndü.

Öte yandan yetkililer, füzenin isabet ettiği aracın bir ABD Donanma gemisi olmadığını vurgularken, türünü belirtmekten kaçınarak aracı yalnızca bir deniz taşıtı olarak nitelendirdi.

ABD'NİN GİZLİ KAYIPLARI

ABD-İsrail'in İran ile savaşının şubat ayında başlamasından bu yana Pentagon, yaralanan ve hayatını kaybeden asker sayılarına ilişkin raporlama ve sınıflandırma değişiklikleri nedeniyle artan bir inceleme ve eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

Çarşamba günü itibarıyla Pentagon’un Savunma Zayiat Analiz Sistemi (DCAS), çatışmalarda yaralanan ABD personeli sayısını 861 olarak kaydetti.

Saldırıda yaralanan sekiz deniz piyadesi ise 14 Eylül'deki olaydan yaklaşık 10 gün sonra veri tabanına eklendi.

ABD'li bir yetkili, raporlamadaki gecikmeleri belirtilerin daha sonra ortaya çıkabilmesine ve sistemin gerçek zamanlı güncelleme yapmamasına bağladı.