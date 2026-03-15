İran ve Batı hattında insansız hava araçları üzerinden tırmanan gerilim, karşılıklı "taklit" ve "ele geçirme" iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail’in İran’a ait "Şahid-136" tipi kamikaze İHA’ları kopyalayarak bölge ülkelerinde provokatif saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansı’na konuşan Zülfikari, "Lucas İHA" adı verilen bu taklit araçların, Tahran ile komşuları arasında diplomatik kriz çıkarmak amacıyla kullanıldığını savundu. Özellikle son dönemde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi ülkelere yönelik gerçekleştirilen kasti saldırıların İran Silahlı Kuvvetleri üzerine yıkılmak istendiğini belirten Sözcü, bu durumu bölge barışını hedef alan "sinsi bir manipülasyon" olarak nitelendirdi.

2 BİN 500 METRE MENZİLİ BULUNUYOR

Tahran’dan yükselen bu iddialar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kritik açıklamanın ardından geldi. Cooper, İran’ın en stratejik silah sistemlerinden biri olarak kabul edilen Şahid-136 tasarımının ABD tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre menzile ve yüksek tahrip gücüne sahip olan bu hava araçları, bölgedeki askeri dengelerin merkezinde yer almaya devam ediyor.