ABD Başkanı Donald Trump "büyük bir filonun daha İran'a doğru yola çıktığını" duyurdu. Trump, "İran'ın anlaşma yapması gerektiğini" vurguladı.

ABD Başkanı'nın yanından ayırmadığı, İsrail destekçisi senatör Lindsay Graham ise çok daha küstah bir tavır takındı.

Trump'ın 'kötü polisi' rolüne bürünen Graham, "İran için yeni bir gün yakın" diye konuştu. Bir "son dakika" anlaşması olasılığına iserek kahkaha atarak yanıt verdi.

Buna karşın İran rejimi, olası bir saldırıya karşı dik durabilmek için hazırlıklar yapmaya başladı. İran, saldırı durumunda devletin tamamen çökmesini tehdit ve iç düzenlemeyle önlemeye çalışıyor.

Nitekim İran'ın son tehdidi, işe yaradı. ABD'nin olası bir saldırısına en büyük engel, İran'ın "stratejik tehdidinden sonra geldi. Suudi Arabistan, ABD savaş uçaklarına hava sahasını kapadı.

İRAN'DAN STRATEJİK TEHDİT

İran Devrim Muhafızları ise bölge ülkelerini uyararak yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını tehlikeye atabileceği mesajını verdi.

Devrim Muhafızları deniz kuvvetlerinden Muhammed Ekberzade, küresel ekonomiyi riske atmak istemediklerini ancak Amerikalıların başlattıkları bir savaştan kazançlı çıkmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sert bir dille bölge ülkelerini uyaran Ekberzade, yaptığı açıklamada, "Biz küresel ekonomiyi tehlikeye atmak niyetinde değiliz. Ancak Amerikalılar ve destekçileri İran'a karşı başlattıkları bir savaşta başarılı olamaz" dedi.

Diplomatik kanallardan gelen bilgilere göre bölge ülkeleri, Washington’a Tahran’ın varoluşsal bir tehdit hissetmesi durumunda tüm bölgedeki enerji tesislerini hedef alabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'A 'DOST ENGELİ'

Suudi Arabistan yönetimi, yaptığı açıklamada İran'a yönelik olası bir ABD saldırısı için hava sahasını veya topraklarını kullandırmayacağını ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin benzer duruşunun ardından gelen bu karar, olası bir saldırıyı zora soktu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde krallığın topraklarının İran’a karşı herhangi bir askeri eylem için kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini net bir dille vurguladı.

Riyad yönetiminin bu tutumu geçmiş yıllarda kendi petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından İran çatışmanın ardından geldi.

TRUMP'IN ÇÖZÜMÜ, DAHA FAZLA SİLAH

ABD Başkanı Donald Trump ise askeri müdahale ihtimaline karşı bölgeye bir donanma gönderdiğini açıklayarak Tahran üzerindeki baskıyı en üst seviyeye çıkardı.

Haziran ayındaki kısa süreli çatışmalarda ağır kayıplar veren İran yönetimi, dini lider Ayetullah Ali Hamaney gibi üst düzey isimlerin hedef alınmasını topyekün savaş sebebi sayacağını ilan etti.

Ülke genelinde devam eden internet kısıtlamaları ve ekonomik zorlukların ortasında İranlı yetkililer, hem askeri hem de ekonomik bir hibrit savaşla karşı karşıya olduklarını belirterek geri adım atmayacaklarını vurguluyor.

REJİM AYAKTA KALMAK İÇİN TÜM ÖNLEMLERİ ALIYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet mekanizmasını ayakta tutmak için acil durum önlemlerini devreye soktu.

Salı günü sınır eyaletlerinin valileriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, "gereksiz bürokrasiyi ortadan kaldıracak, gıda ve ilaç gibi ürünlerini ithalatını hızlandıracak" kritik talimatlar verdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan toplantıda yaptığı konuşmada, valilerin yargı ve diğer kurumlarla doğrudan temas kurarak kendi kararlarını alabilmeleri için yetki devrettiklerini net bir şekilde ifade etti.

Eyaletlerin kendi kararlarını verme sürecini hızlandırmak istediklerini belirten Pezeşkiyan, "Bürokrasiyi ortadan kaldırmak amacıyla valiliklere yargı ve diğer organizasyonlardaki yetkililerle doğrudan iletişim kurma ve kendi başlarına karar verme yetkisi veriyoruz" dedi.

Bu yetki devri çerçevesinde valiler, artık komşu ülkelerle takas gibi yöntemler kullanarak döviz kullanımına gerek kalmadan ithalat yapabilecek. Bürokratik hiyerarşi tamamen devre dışı bırakabilecek.