ABD'nin bu hafta boyunca aralıksız devam eden saldırılarından sonra İran devlet yayıncısı IRNA, kritik bir uyarıda bulundu.

IRNA'nın haberine İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını ve müttefiklerin kullandığı diğer ihracat koridorlarının da hedef alınabileceğini duyurdu.

Buna göre İran, dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutarken İran bağlantılı Husiler de Babülmendep Boğazı'nı kapayarak Süveyş kanalını etkisiz hale getirecek.

Irak'ta ise İran destekli Harakat al-Nujaba (Irak Hizbullahı) ise ülkede ABD üslerini İHA'lar ile vurdukları görüntüler paylaştı. Bölgedeki ABD askerlerini tehdit etti.

ABD ordusu bölgede ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla İran hedeflerine askeri operasyon başlatırken, İran savaşta yeni bir evre için hazırılık yapıyor.

'PETROL FİYATI VARİL BAŞINA 200 DOLAR OLACAK'

İran Devrim Muhafızları Ordusu, devlet haber ajansı IRNA'da yayımlanan açıklamasında, Hürmüz Boğazı'nın "Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar" kapalı kalacağını duyurdu.

Bölgedeki enerji ihracatının ya herkes için açık olacağını ya da hiç kimseye izin verilmeyeceğini belirten Tahran yönetimi, ABD ve müttefiklerinin faydalandığı diğer tüm ihracat koridorlarının da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, bu süreçte Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip olan Babülmendep Boğazı'nın da hedef alınabileceğini öngörüyor.

Üst düzey bir Husi yetkilisi, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde boğazı kapatabileceklerini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 200 dolara çıkarabileceğini iddia etti.

Bölgede pazartesi günü Husilerin Suudi topraklarına füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasındaki dört yıllık ateşkes de fiilen sona erdi.

ABD UÇAKLARI VURULDU MU?

İran dün gece boyunca ABD saldırılarına misilleme yaparak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Devrim Muhafızları bu üslerde ağır hasara yol açtıklarını öne sürdü.

İran, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na ait komuta, lojistik ve yakıt tesisleri ile Kuveyt'teki Mina Abdullah bölgesinde ABD'ye ait olduğunu öne sürdüğü bir lojistik tesisi ve Ürdün'deki Azrak Üssü'nde uçak hangarlarını vurduğunu iddia etti.

Ürdün ordusu ise İran'dan kendi hava sahasına giren üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini teyit etti.

Savaş öncesinde dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki bu kriz üzerine ABD Başkanı Donald Trump'tan da sert bir açıklama geldi.

Fox News'e röportaj veren Trump, İran'ın müzakere masasına dönmemesi durumunda gelecek hafta enerji santralleri ve köprüler dahil kritik altyapıyı hedef alabileceklerini söyledi.

Enerji hedeflerini en son vuracağını belirten Trump, ABD'li müzakerecilerin İran'a yeniden anlaşma yapılması yönünde mesaj ilettiğini de sözlerine ekledi.

ABD 'İRAN'I YOK ETMEYE' HAZIRLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların kapsamını genişletmek amacıyla Salı günü Beyaz Saray'daki Durum Odası toplantısında üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan kaynaklar, görüşmenin Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut askeri operasyonları aşacak, daha geniş kapsamlı yeni bir taarruz planını ele almak üzere yapıldığını bildirdi.

Trump'ın, nükleer taleplerinin kabul edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen açılması için 'İranı stratejik olarak yok etmeyi' göze aldı.

Beyaz Saray'daki kritik zirveye Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Beyaz Saray toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Salı günü öğleden sonra ise ABD'nin İran limanlarına yönelik abluka resmen yürürlüğe girdi.

İran tarafına net bir uyarı mesajı ilettiklerini ifade eden Trump, "Onlara 'Bir anlaşma yapsanız iyi olur, aksi takdirde elinizde hiçbir şey kalmayacak' dedim" diyerek askeri ve diplomatik baskının süreceğinin sinyalini verdi.