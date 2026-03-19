Orta Doğu’da tansiyonu artıran saldırıların ardından İran’ın hedef aldığı ABD üslerinde oluşan hasarın boyutu netleşmeye başladı. Son paylaşılan uydu görüntüleri, üslerdeki bazı yapıların ciddi şekilde zarar gördüğünü ortaya koydu.
Analiz edilen görüntülerde, özellikle hangar ve lojistik alanlarda dikkat çeken yıkım izleri yer alıyor. Uzmanlar, saldırının belirli noktaları hedef alacak şekilde planlandığını değerlendiriyor.
Yetkililerden yapılan açıklamalarda can kaybına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Bölgedeki askeri hareketliliğin arttığına dair veriler de dikkat çekiyor.
Uluslararası gözlemciler, gelişmenin bölgedeki kırılgan dengeleri daha da zorlayabileceği uyarısında bulunurken diplomatik temasların hız kazanması bekleniyor.