ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ Çarşamba saat 03:00'de başlayacağını duyurduğu büyük saldırının önceside hazırlık saldırılarına başladı.

Hürmüz Boğazı ve İran petrol ticaretinin kilit noktası olan Hark adası, ABD-İsrail bombaları tarafından vuruldu.

Trump ise tehditlerinin dozunu iyice arttırdı. ABD Başkanı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran medeniyetinin bu gece yok olacağını" söyledi.

KIZILDENİZ'İN DE KAPATILABİLİR

İran, Trump’ın tehdidinin ardından ABD ile olan tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını keserek mesaj alışverişinin askıya alındığını duyurdu.

İran, "Kırmızı çizgiyi aşarlarsa Orta Doğu'dan uzak bir yerde yanıt vereceğiz" dedi ve "ABD, İran’ın elektrik santrallerine saldırırsa, tüm bölge ve Suudi Arabistan tam bir karanlığa gömülecek" diye ekledi.

Reuters'a konuşan İranlı yetkililer ise "durum kontrolden çıkarsa, İran’ın müttefikleri de Babülmendeb Boğazı’nı kapatacaktır" diye ekledi.

Babülmenden Boğazı, Hint okyanusunu Kızıldeniz'e bağlayan nokta olarak öne çıkıyor. Süveyş kanalından geçerek Akdeniz'e ulaşan ticari gemiler için büyük önem taşıyor.

TRUMP: 'BİR MEDENİYET YOK OLACAK'

Trump ise sosyal medya üzerinden tehditlerini arttırdı. ABD Başkanı "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak" diye konuştu.

Trump açıklamasının devamında "ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu Tam ve Kapsamlı Rejim Değişimi yaşandığına göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, KİM bilir?" sözlerini ekledi.

Trump gerçekleşmesi beklenen saldırıları "Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız" diye ekledi.

İRAN'DAN 'SAVAŞTA YENİ EVRE' DUYURUSU

Hegseth, ABD saldırılarının dün geceden başlayacağını duyurmuştu. Saldırılar İran'ın altyapısını hedef aldı. Şiraz, Fars ve Tahran'da altyapı hedefleri vuruldu.

ABD-İsrail saldırıları İran petrol ihracatının yüzde 90'ına temel olan Hark adasındaki radyo, radar ekipmanları vuruldu ve adayı İran'a bağlayan liman tamamen yok edildi.

The Wall Street Journal'a göre Hark adasında 50'den fazla hedef vuruldu. Saldırılar, adanın petrol altyapısını hedef almadı.

Bu ada, olası bir ABD çıkartmasının üç hedefinden biri. Hark, Larak ve Keşm adasıyla birlikte petrol ihracatı için kritik olan 3 adadan biri.

İran Devrim Muhafızları, bu saldırıların hemen ardından 'artık hiçbir itidal göstermeyeceğini' duyurdu.

Devrim Muhafızları yayınladıkları uyarıda "bundan böyle, iyi komşuluk ilişkileri ve itidal konusunda gösterilen bazı özenler sona ermiştir. ABD ve Basra Körfezi'ndeki müttefiklerinin altyapısına, yıllarca bölgenin petrol ve doğalgazından mahrum kalacakları şekilde müdahale edeceğiz" duyurusu yapıldı.

İSRAİL DEMİR YOLLARINI VURUYOR

ABD Başkanı, İran'ın köprüler ve enerji üretim tesisleri gibi noktalarını vurararak İran'ı tamamen etkisiz hale getirmek istediklerini belirtti.

Başkan, bunun bir savaş suçu olduğu yönündeki eleştirilere ise "bunlar hayvan. 45 bin kişi öldürdüler" cevabını verdi.

Bu esnada İsrail, İran'da yoğun saldırılar başlattı. Demiryollarını vuracağını duyuran İsrail ordusu bu altyapı ile birlikte köprüleri de hedef alıyor.

İsrail ordusu, "gelecek 24 saatin belirleyeci olacağını" duyurdu ve savaşın en ağır saldırısına hazır olduklarını belirtti.

PAKİSTAN'DAN İRAN'A UYARI: 'MÜDAHALE EDERİZ'

Diplomatik cephede ise Türkiye, Pakistan ve Mısır bir anlaşmanın yapılması için büyük çaba gösterse de İran resmi ajanslar üzerinden görüşmeleri reddediyor, ABD ise İran'ın anlaşma şartlarını yeterli bulmadığını her fırsatta dile getiriyor.

Pentagon, nedenini açıklamadan Salı günü saat 08.00'de Pete Hegseth ve General Dan Caine ile yapılacak brifingi iptal etti.

Axios ise Trump'ın, “anlaşma yolunda net bir ilerleme görürse” İran'a verdiği TSİ 03:00'de bombalama sözünden geri dönebileceğini aktardı.

Nitekim Pakistan bile görüşmelerden umudunu kesmiş gibi görünüyor. Pakistanlı yetkililer 'İran'ın esneklik gösterdiğini ancak ön koşullar konusunda geri adım atmadığını' söyledi.

Bunun yanında müttefiki Suudi Arabistan'a yapılan İran saldırılarını kınayan Pakistanlı güvenlik yetkilileri 'İran'ın Suudi Arabistan'a saldırması durumunda müttefikini koruyacağını' duyurdu. Bu, arabulucu ülkenin İran'a karşı savaşa girmesi anlamına geliyor.

Büyük bombardımanın kaçınılmaz gibi göründüğü bu ortamda dünya bir mucizeye umut bağlarken, bombardımanın getireceği ekonomik yıkıma da hazırlık yapıyor.