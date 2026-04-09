İran merkezli yarı resmi Fars haber ajansı, bugün Hürmüz Boğazı'nda kullanılacak 'alternatif rotaların' haritasını yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından paylaşılan bu görsel ülkenin savaş sırasında Hürmüz Boğazı’na yerleştirilmiş olduğu tahmin edilen mayınlar hakkında önemli ipuçları verdi. Harita üzerinde gemilerin geçiş güzergahı olan trafik ayrım şeması "tehlikeli bölge" ifadesiyle işaretlendi. Dünyadaki petrol ve doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Boğaz'daki tehlikeli bölgelerin işaretlenmesi endişeleri arttırdı. ORTA DOĞU DİKEN ÜZERİNDE ABD ile İsrail ve İran arasında varılan kırılgan ateşkes devam etse de İran'ın Lübnan'a yapılan saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurması tansiyonu arttırdı. Nitekim Tahran ve Washington yönetimleri anlaşmanın temel şartları konusunda birbirine tamamen zıt açıklamalar yapmayı sürdürüyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sahibi olacağını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edeceğini vurgularken ABD Başkanı Donald Trump boğazın gemi trafiğine tamamen açılacağını ve İran'ın nükleer yakıt stoklarını teslim edeceğinin altını çiziyor. İki tarafın metin üzerindeki bu derin fikir ayrılıkları barış sürecinin kalıcılığına dair ciddi şüpheler uyandırıyor.

