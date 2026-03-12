İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney sağlık durumu hakkında yeni bilgiler ABD basınında yayınlandı.

ABD ve İsrail tarafından yürütülen bombardıman harekatının ilk dakikalarında babası Ali Hamaney'le birlikte olan Mücteba, saldırı sonucu yaralanmıştı.

ABD basınına göre babasının ölümünden sonra seçilen yeni dini liderin ayağı kırıldı ve yüzünde kesik yaraları oluştu. Yaraların ne kadar bilinmiyor.

Bunun yanında sol gözünün çevresinde morluklar da oluştuğu aktarıldı. İranlı yetkililer, Mücteba'nın bilincinin açık olduğunu ve "görevlerini yerine getirdiğini" aktardı.

İran’ın Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, liderin babası Ayetullah Ali Hamaney ile beş aile üyesinin öldüğü hava saldırısında yaralandığını açıkladı.

'YARALARINDAN DOLAYI KAMUOYUNA GÖRÜNMÜYOR'

Mücteba Hamaney ülkenin en yüksek makamına atanmasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Büyükelçi bu sessizliği tamamen liderin saldırı sonucu aldığı yaralara bağladı.

Mücteba Hamaney'in sağlık durumu Salarian "herhangi bir koşulda konuşma yapabilecek kadar rahat olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan ise liderin "güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını" belirtti.

Mücteba Hamaney’den göreve geldiği günden beri haber alınamadı. İran devlet medyası bu süreçte eldeki kısıtlı arşiv görüntülerini kullanıyor.

Yeni dini liderin fiziksel yokluğu ve sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlar uluslararası kamuoyunda devam ediyor.