ABD istihbarat süreçleri hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre İran'ın 'yok edildiği' iddia edilen silahları CIA tesislerini tek tek vurdu.

ABD ve İran arasında yeniden patlak veren çatışmalar 12 gününe girerken İran, ABD müttefiki Körfez ülkelerini 'nokta atış' yapabilen füzelerle hedef aldı.

CIA'ın Arap ülkelerinde bulunan, son derece gizli tutulan tesislerini çatışmalar sırasında hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump artık 'İran füzelerinin, cephaneliklerinin yok edildiği' konusundaki ısrarcı söylemini devam ettiremez hale geldi.

RUSYA'NIN GÖRÜNMEZ ELİ

CIA analistleri ise ABD için çok daha büyük bir sorunu açığa çıkardı. Saldırıların arkasında, Rusya'nın görünmez eli belirdi.

İsimlerini gizli tutan yetkililer, gizli tesislerin vurulmasını saldırıların hassasiyetini göz önünde bulundurarak, Moskova'nın Tahran'a hedef bilgileri verdiğini düşündüklerini aktardı.

Üsleri hedef alınan CIA, Rusya'nın savaşa dahil olduğu yönündeki bu güçlü şüpheyi araştırmak üzere soruşturma başlattı.

CIA TESİSLERİNE KUSURSUZ SALDIRI

Soruşturma kapsamında, Mart ayında en az iki CIA tesisinin vurulduğu aktarıldı. Bu tesislerden birinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği bünyesinde yer alan CIA istasyonu, diğerinin ise Irak'ın doğusundaki ayrı bir saha olduğu belirtildi.

Kaynaklar, birden fazla CIA tesisinin hedef alındığını kaydetti. Bölgedeki Batılı istihbarat belgelerine dayanan yetkililer, Riyad'daki saldırıda Rusya tarafından geliştirilmiş Şahid kamikaze İHA'larının kullanıldığını belirtti.

Saldırıların koordineli şekli de endişe yarattı. Birinci İHA dış duvarda açtığı delikten ikincisinin girerek infilak ettiği ifade edildi.

Bu taktik Rusya tarafından 4 yıldır süren Ukrayna savaşında kullanıldığı biliniyor. Nitekim Rusya'nın kullandığı Geran-2 İHA'ları da, aslen İran yapımı.

RUSYA'NIN GİZLİ DESTEĞİ: 'KOMETA-M'

Analistler, Rusya'nın Tahran'a Şahid-136 İHA'larının isabet hassasiyetini artıran ve sinyal kesicilere karşı dayanıklı "Kometa-M" uydu navigasyon sistemini sağladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısının ardından Rusya'nın hedefleme verisi sağladığına dair endişeler artarken, Kremlin bu tür haberleri yalanladı.

Eski CIA yetkilisi Daniel Hoffman ise iki ülkenin de ABD'nin uluslarası gücünü azaltma yönündeki ortak çıkarına dikkat çekti.

Beyaz Saray konuyu CIA'e yönlendirirken; CIA, İran'ın BM Misyonu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Suudi Arabistan hükümeti ise açıklama yapmadı.