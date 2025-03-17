İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın gönderdiği mektuba detaylı bir incelemenin ardından yanıt vereceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Mektup titizlikle değerlendirildikten sonra yanıt verilecek” dedi.

Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir yetkili, Trump’ın Tahran ile nükleer müzakereleri başlatmayı teklif eden mektubunu İran'a iletti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bu teklifi geri çevirerek, “Bu bir aldatmacadır. Washington’ın samimi olmadığını defalarca gördük” ifadelerini kullandı.

Daha önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Trump’ın mektubunun bir Arap ülkesi aracılığıyla Tahran’a iletileceğini söylemişti.

İRAN'IN ÇEMBERİ DARALIYOR

Trump, cumartesi günü Yemen’deki Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek, Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıların devam etmesi halinde daha sert karşılık verileceğini belirtti.

Husilere hitaben yaptığı açıklamada, “Saldırılarınızı durdurmazsanız, üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak” ifadelerini kullandı.

Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda İran’ı da uyardı. Husilere desteğin sona ermesi gerektiğini belirterek, “Eğer ABD’yi tehdit ederseniz, sizi tamamen sorumlu tutacağız ve bu kez kibar olmayacağız” dedi.