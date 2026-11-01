İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini “terör örgütü” ilan etti. Bakanlık, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın da “düşman grup” olarak kabul edildiğini açıkladı.

Bakanlığın yayımladığı bildiride, kararın 1 Kasım 2026'dan itibaren geçerli olduğu belirtildi.

Kararın gerekçesi olarak İngiltere'nin son bir yıl içinde İran'a yönelik attığı ve Tahran'ın “düşmanca eylemler” olarak nitelediği adımlar gösterildi. Bildiride bu adımlar arasında Devrim Muhafızları Ordusunun İngiltere'nin 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına alınması da sayıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, kararın uluslararası hukuk kuralları ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını bildirdi.