Edinilen bilgilere göre AJet'in İstanbul'dan Erbil ve Beyrut'a gerçekleştirdiği seferler ile Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçuşu, planlanan varış noktalarına ulaşamadan geri dönüş kararı aldı. HAVALİMANI'NA GERİ DÖNDÜ AJet'e ait Erbil seferi Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Beyrut seferi ise Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi. Pegasus'un Erbil uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü. ALTERNATİF ROTALARA YÖNELDİLER Bölgedeki güvenlik endişelerinin sürmesi nedeniyle Pegasus Havayolları, yarın yapılması planlanan Amman, Erbil ve Bağdat seferlerini iptal etti. İki ülke arasında yaşanan füze saldırılarının ardından hava sahalarında yaşanan riskler nedeniyle birçok uçuşta alternatif rotalar kullanılmak zorunda kalındığı öğrenildi. 'UÇUŞ DURUMLARINI KONTROL ETMELERİ GEREKİYOR' Havayolu şirketlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve yolcuların uçuş durumlarını resmi kanallar üzerinden kontrol etmeleri gerektiği bildirildi.

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