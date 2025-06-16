Ocak ayında yapılan zamlar senenin yarısında her geçen gün eridi, asgari ücretlisinden emeklisine ve memuruna kadar sabit ücretlilerin alım gücü düştü. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı temmuz ayında yapılacak zamlarda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memurların zam oranları belirlenecek.

Memur ve emeklilerin yanında asgari ücretliler de maaşlarına ara zam beklentisinde ancak İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ekonomiye yansımaları asgari ücrete ara zam ihtimalini düşürmüşe benziyor.

SÖZCÜ TV'de Para Politika programına katılan ekonomist Tunç Şatıroğlu temmuz ayına iki hafta kala asgari ücrete ara zam ihtimalini değerlendirdi. Şatıroğlu asgari ücretlileri üzecek haberi verdi. Şatıroğlu, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların etkisine değinerek "Petrol fiyatlarındaki artışların ardından asgari ücrete zam olmayacak." dedi.

Şatıroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda ciddi bir tasarruf, Merkez Bankası'ndan özerkliği, hukukun üstünlüğü, mülkiyetin hakkının korunmasında hiçbirinde adım atmak istemiyoruz. Gelinen denklemde Mehmet Şimşek de Fatih Karahan'ın da elleri kolları bir yere kadar bağlı. Hareket edecek az alanları var.

Sektörler 'Bizi duman ettiniz zaten bir de asgari ücrete zam yaparsanız bizim maliyetimiz artıyor, yapmayın' diyecekler. Yapmayacaklar. Denklem bu zaten.