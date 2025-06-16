İran’a ait füzeler Pazartesi sabahı erken saatlerde başkent Tel Aviv ve Hayfa liman kentine yağdı.

Füzeler, çok sayıda yerleşim yerinin yanında enerji üretim tesislerini ve stratejik yapıları da vurdu.

İsrail’in acil yardım servisi, ülkenin merkezinde üç kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Hayfa limanında ise İran, elektrik santralini vurdu. Liman bölgesinde çıkan büyük yangına acil durum ekipleri müdahale etti.

İsrail'in güçlü bir elle başlattığı savaşın dengeleri, Demir Kubbe bataryalarının yetersiz kalması ve İran'ın düzenli saldırılarıyla değişti. İsrail, ABD'den yardım istedi.

DEMİR KUBBE'Yİ BÖYLE ALT ETTİLER

İran Devrim Muhafızları, saldırıda İsrail’in hava savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan yeni bir yöntem kullanıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada “ABD ve Batı'nın tüm desteğine ve İsrail’in elindeki en yeni savunma teknolojilerine rağmen füzeler işgal altındaki topraklarda hedefleri maksimum başarıyla vurdu” denildi.

İsrail ordusu yorum yapmadı. Yetkililer, hava savunma sistemlerinin yüzde yüz güvenli olmadığını ve zor günlerin kapıda olduğunu daha önce belirtmişti.

3 İRAN'LI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Bu esnada İsrail de saldırıların devam etti. Son İsrail saldırıları Tahran'da stratejik ve sivil yapıları hedef aldı. Tahran'da Şehadet türü İHA'ları üreten bir fabrika vuruldu.

Saldırılar sonucu 3 ayrı üst düzey İran Devrim Muhafızı komutanı yaşamını yitirdi. Tehran'ın emir komuta zincirine büyük bir darbe indiren İsrail, üst düzey yetkilileri hedef almaya devam ediyor.

İran’daki can kaybı 224’e yükseldi, ölülerin yüzde 90’ının sivil olduğu açıklandı.

Ancak İran, halen koordine saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail, yeni saldırılar için Trump hükümetinden yardım istedi.

Her ne kadar Trump, savaşa girmekte çekimser olsa da ve anlaşma yanlısı bir tavır takınsa da, geçtiğimiz akşam onlarca stratejik bombardıman uçağı ve hava tankeri, ABD'den havalandı.

Dev hava gücünün nereye uçtuğu bilinmiyor, ancak İsrail üzerinde operasyonlara katılacağı tahmin ediliyor.

BATI DİKKATLE İZLİYOR

Kanada’daki G7 Zirvesi’nin gündemi çatışmaydı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’ın nükleer silah sahibi olmaması, İsrail’in kendini savunma hakkının korunması ve çatışmanın tırmanmasının önlenmesinin temel öncelikleri olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, “Bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Bazen insanların savaşarak çözüm bulması gerekir” dedi. İran, Katar ve Umman üzerinden yürütülen diplomatik temaslarda, saldırılar devam ederken ateşkes müzakeresine açık olmadığını bildirdi.

Petrol fiyatları Asya piyasasında yüzde 1 artışla varil başına 74,94 dolara yükseldi. Gün içindeki artış 4 dolara kadar çıkmıştı.

Ancak hisse senedi ve döviz piyasalarında büyük bir oynama gözlenmedi. ABD'nin Tel Aviv’deki büyükelçiliği yakınında bazı camların patladığı bildirildi ancak Amerikalı personelin yaralanmadığı belirtildi.

Trump, İran’ın ABD hedeflerine saldırmaması konusunda da uyardı. İran’ın nükleer programının barışçıl olduğu yönündeki açıklamalarına rağmen ABD, baskıyı artırmaya kararlı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise nükleer silah geliştirme niyetlerinin olmadığını, nükleer enerji kullanma ve geliştirme hakkını sürdüreceklerini söyledi.