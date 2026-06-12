ABD ve İran'ın, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek G7 liderler zirvesi öncesinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaştığı belirtildi.
Üst düzey yetkililerden alınan bilgilere göre taraflar, nihai bir anlaşma yerine öncelikle bir mutabakat zaptı imzalamaya hazırlık yapıyor.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, İsviçre'nin Cenevre kentinin, pazar günü yapılması muhtemel bir imza töreni için potansiyel konum olarak değerlendirildiğini aktardı.
Ancak yetkililer, İran hükümetinin henüz imza atmaya hazır olduğuna dair bir açıklama yapmadığını belirtti.
Bunun sebebi olarak dini lider Mücteba Hamaney'in elektronik cihaz kullanmaması, sadece mektup yoluya iletişim kurması gösterildi. İran, anlaşmadan önce dini liderin onayını bekliyor.
Diplomatik kaynaklar, daha önceki süreçlerde de benzer ilerlemeler kaydedildiğini fakat somut bir sonuca ulaşılamadığını hatırlatarak temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
İRAN: 'SALDIRILAR SÜRECE ZARAR VERDİ'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, henüz net bir sonuca varılmadığını belirtti.
Sözcü, savaşın bitirilmesi için önemli ilerleme kaydedildiğini ancak son ABD saldırılarının sürece zarar verdiğini vurguladı.
Başka bir diplomat ise İranlı müzakerecilerin anlaşmayı kabul ettiğini, ancak nihai kararı verecek olan Dini Lider Mücteba Hamaney'in onayının alınıp alınmadığının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.
Hamaney, şubat ayı sonlarında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana kamuoyunun önüne çıkmıyor.
PİYASALAR CANLANDI
ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik olası hava saldırılarını iptal ettiğini açıklaması ve taraflar arasındaki ateşkesin 60 gün uzatılmasını öngören bir anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu belirtmesi piyasaları hareketlendirdi.
Trump, söz konusu anlaşmanın Tahran'ın boğazı açmasını, Washington'ın ise İran limanlarına yönelik ablukayı sonlandırmasını kapsadığını iddia etti.
Bu gelişmelerin ardından perşembe günü geç saatlerde petrol fiyatları düşüşe geçerken hisse senetleri değer kazandı. Enerji fiyatlarındaki düşüş eğilimi cuma günü de devam etti.