ABD ile savaşın kızışmasıyla İran'ın, Yemen'de destek verdiği Husi milis grubuna Kızıldeniz'de Suudi gemilerini vurarak daha kapsamlı bir ambargo uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla bu ay ülkeye Devrim Muhafızları Ordusu komutanları, askeri danışmanlar ve füze ile İHA ekipmanları taşıdı.

Aralarında iki İranlı kaynak, Yemen Enformasyon Bakanı ve bölgesel bir güvenlik analistinin de bulunduğu dört kaynağa dayandırılan bilgilere göre sevkiyat, 13 Temmuz tarihinde Tahran'dan Yemen'e gerçekleştirilen bir uçuşla yapıldı.

İranlı iki kaynak, Mahan Air'e ait uçakta üst düzey komutanların da aralarında bulunduğu 10 ila 21 Devrim Muhafızları personelinin yer aldığını aktardı.

UÇAKLA ALTIN GÖNDERDİLER

Husilerin kontrolündeki başkent Sanaa'ya gitmesi planlanan uçağın, havalimanının Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti tarafından vurulması üzerine Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine yönlendirildiği kaydedildi.

Kaynaklardan biri, komutanların Husi operasyonlarını desteklemek ve yeni füze sistemleri konusunda eğitim vermek amacıyla bölgeye gittiğini, ayrıca Husi faaliyetlerini finanse etmek üzere uçakla altın da gönderildiğini öne sürdü.

Uçağın Yemen'e ulaşmasından üç gün sonra Tahran'ın, ABD'nin İran enerji altyapısını hedef alması durumunda Husilerden Kızıldeniz petrol rotasını kapatmaya hazır olmalarını istediği belirtildi.

İKİ TANKERİ ŞİMDİDEN VURDULAR

Sanaa Havalimanı'nın bombalanmasına yanıt olarak Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan eden Husiler, Perşembe günü de iki Suudi petrol tankerine saldırdıklarını duyurdu.

Bu gelişmeler Riyad ile Husiler arasındaki dört yıllık ateşkesin sona erdiğine işaret ederken, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani istihbarat raporlarına dayanarak söz konusu askeri transferleri doğruladı.

Güvenlik analisti Mzahem Alsaloum da uçakta kısa ve orta menzilli füze ile İHA bileşenlerinin bulunduğunu ifade etti.

HUSİLER İDDİALARI REDDETTİ

İddialara ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir yorum gelmezken, Tahran yönetimi Husilere füze imkanı sağladığı yönündeki suçlamaları geçmişte defalarca reddetti.

Uçakta bulunduğunu belirten Husi medya yetkilisi Abdülrahman el-Ahnumi ise askeri uzman gönderildiği yönündeki iddiaları "yalan ve uydurma" olarak nitelendirerek tüm yolcuların sivil olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de 20 Temmuz'daki basın toplantısında, 13 Temmuz'daki uçuşun hayatını kaybeden İran Yüce Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılan Husi heyetini ve tıbbi tedavi gören Yemenlileri geri taşımak amacıyla düzenlendiğini dile getirdi.