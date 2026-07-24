İran ve Iraklı yetkililerin açıklamalarına göre Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından iletilen ateşkes teklifini perşembe günü reddetti.

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi tarafından Tahran'a taşınan teklifin geri çevrilmesiyle sonuçlanan diplomatik girişim, ABD'nin savaşı tırmandırma ve İran'ın kritik altyapısını hedef alma tehditleri savurduğu bir döneme denk geldi.

The New York Times'a konuşan ve simlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Irak Başbakanı El-Zeydi’nin İran ziyaretinin Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından gerçekleştiğini bildirdi.

Ateşkes teklifinin tüm detayları netleşmese de İranlı yetkililer, masadaki tek teklifin bu olmasına rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kime ait olduğunu çözmeyen bir anlaşmayı reddettiklerini vurguladı.

'ABD MANTIKSIZ, AÇ GÖZLÜ, KONTROLCÜ'

Irak Başbakanı El-Zeydi, kıdemli Iraklı yetkililerden oluşan bir heyetle gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, üst düzey müzakereci Tuğgeneral Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi.

Ziyareti değerlendiren Dışişleri Bakanı Arakçı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada iki ülkenin ortak sınıra, karşılıklı ekonomik, siyasi ve güvenlik çıkarlarına sahip olduğunu belirterek temasların bölgesel koşullar nedeniyle büyük önem taşıdığını kaydetti.

Arakçı, El-Zeydi'nin Washington ziyaretine dair "görüş ve izlenimlerini" aktardığını ifade ederken Tahran ile Washington arasında yeterince arabulucu bulunduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, "Sorun mesajların iletilmesi değil; sorun ABD'nin mantıksız, açgözlü ve kontrolcü yaklaşımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ DAHA DA GENİŞLEYECEK

Son haftalarda iki ülke arasındaki gerilimin, Mayıs ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD güçleri İran'daki askeri üslerin yanı sıra demiryolları, havalimanları, köprüler ve limanlar gibi altyapı tesislerini bombalarken, İran ise Orta Doğu'daki ABD askeri hedeflerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

İki İranlı yetkili, Trump'ın başkent Tahran'ı ve kritik altyapı tesislerini vurma tehditlerini hayata geçirmesi durumunda ordunun savaşın genişleme ihtimaline karşı hazırlık yaptığını belirtti.

Yetkililer, böyle bir durumda İran'ın çatışmayı bölgesel ölçekte genişleteceğini, Tel Aviv'i hedef alacağını ve Husi müttefiklerinden Kızıldeniz'deki stratejik Babülmendep Boğazı'nı kapatmalarını isteyeceğini bildirdi.

Öte yandan perşembe günü Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen hükümet yanlısı gösterilerde, askeri bir araç üzerinde gökyüzüne doğrultulmuş İran yapımı balistik füzeler sergilendi.