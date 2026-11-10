İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatıcılarının sergilendiği yeni bir "füze şehrini" kamuoyuna tanıttı.
İran devlet televizyonu IRNA'nın haberine göre, söz konusu yeni füze üssünün açılışı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yeni füze şehrine ilişkin duyuru, DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi'nin yeni bir yeraltı füze şehri ile bir dizi askeri başarının tanıtılacağını açıklamasının ardından geldi.
Muhibbi, Devrim Muhafızları'nın füze ve İHA üretim hatlarını yer üstündeki tesislerden hızla yeraltına taşıdığını bildirdi. Yeraltı depolama komplekslerinin ötesine geçildiğini vurgulayan Muhibbi, yerin derinliklerinde "füze üretim şehirleri" kurduklarını ifade etti.
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Sözcü Muhibbi ayrıca, İran'ın uzmanlığının, geniş topraklarının ve esnek üretim altyapısının, ağır bombardıman altında bile silah üretiminin kesintisiz sürmesini garanti edeceğini dile getirdi.
Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampalarının sergilendiği tesise ait görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlendiği dikkat çekti. Yeni tanıtılan askeri üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.
İran, son yıllarda ülkenin farklı noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altında inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergilemeye devam ediyor.
Füzelerini sergileyerek ABD'ye gözdağı veren İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin aksine barış görüşmelerini sürdürdüğünü tamamen reddetti.
İran Güvenlik Konseyi Başkanı Muhsin Rezai, dün yaptığı açıklamada "görüşmelerin iyi geçtiğini" söyleyen Trump'a yüklendi. Rezai, X üzerinden açıklama yaptı.
Rezai, açıklamasında "İran’a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti. Ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor. OYUNU BIRAKIN. Hayali görüşmeler hakkında YALAN HABERLER üretmeyi BIRAKIN. Batı Asya’daki YENİ DÜZEN’i inkar etmeyi bırakın. İran’ın defalarca ortaya koyduğu yedi koşula TESLİM OLMANIN zamanı geldi" dedi.
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