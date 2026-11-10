Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampalarının sergilendiği tesise ait görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlendiği dikkat çekti. Yeni tanıtılan askeri üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.