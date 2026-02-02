ABD basını Axios'un haberine günlerden beri İran'a saldırması beklenen Trump yönetimi, hedefine aldığı ülkeyle diplomatik yoldan sorunları çözmek için kapıyı araladı.

Yeni bir anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla İran tarafına Türkiye, Katar ve Mısır yoluyla mesaj yollayan ABD, dünyayı saran savaş rüzgarının hızını kesti.

Üst düzey ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın Tahran ile masaya oturmaya hazır olduğunu bildirdi. Axios'a konuşan bir yetkili, "süreç işliyor, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

ABD'li bir yetkiliye göre ise olası görüşme bu hafta gerçekleşebilir. Aynı yetkili, görüşmenin adresi olarak Türkiye'yi işaret etti.

ABD Başkanı Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada diplomatik çözüme açık olduğunu yineledi.

Trump "Umarım kabul edilebilir bir şeyi müzerake ederler; nükleer silahların olmadığı tatmin edici bir anlaşma yapabilirler. Bunu yapmaları gerekir. Yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum ancak bizimle ciddi bir dille konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

3 TARAFTAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Orta Doğu'da önde gelen ülkelerin diplomatları, koordineli bir diplomasi trafiği yürütüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "dost ülkelerin ABD ile güven inşa etme çabalarını verimli bulduğunu" açıkladı.

Arakçi "ABD müzakere ekibi Başkan Trump’ın nükleer silah içermeyen, adil ve iki taraf için de yararlı bir anlaşmaya varılması yönündeki sözlerini tutarsa yeni bir görüşme olasılığı görüyorum" dedi.

Katar Başbakanı da Tahran ziyareti kapsamında Hamaney'in yakın sırdaşı Ali Laricani ile bir araya geldi. Laricani görüşmenin ardından müzakere çerçevesinin ilerleme kaydettiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüşerek Trump'ın ekibiyle buluşma teklifini kabul etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İranlı mevkidaşı ile Ankara'da bir araya gelerek potansiyel zirvenin yerini ve gündem maddelerini değerlendirdi.

DİPLOMASİ BAŞLADI, TEHDİTLER DURMADI

Diğer taraftan İran cephesinden daha sert mesajlar gelmeye devam ediyor. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Pazar günü Tahran'da yaptığı konuşmada ABD’yi İran’ın enerji kaynaklarını ele geçirmeye çalışmakla suçladı.

Hamaney konuşmasında müzakerelere hiç değinmedi. İranlı lider "Amerikalılar bir savaş başlatırlarsa bu sefer bunun bölgesel bir savaş olacağını bilmelidirler" uyarısında bulundu.

Trump da Hamaney’in sert açıklamaları karşısında bölgede dünyanın en büyük ve en güçlü gemilerine sahip olduklarını hatırlattı.

Trump "Umarım bir anlaşma yaparız; eğer yapamazsak o zaman onun haklı olup olmadığını göreceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Cuma ve Cumartesi günlerini Washington'da geçirdi. Zamir Amerikalı mevkidaşı Dan Caine ile İran'a yönelik muhtemel bir operasyonun ayrıntılarını görüştü.