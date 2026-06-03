Kuveyt'in resmi açıklamasına göre İran İHA'ları Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Havalimanında ağır hasar kaydedildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Açıklamad "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminale yönelik İran menşeli bir insansız hava aracı saldırısı sonucu birkaç kişinin yaralandı. Terminal ciddi hasar gördü" denildi.

Sosyal medyada saldırıya yönelik görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, havalimanının çatısının ve üst katının ağır hasar gördüğü görüldü.

Son iki gündür düzenli olarak İran saldırılarının hedefi oldu. İsrail'in Lübnan'da geniş bir taarruz başlatasına karşılık veren İran, ABD ile barış görüşmelerini dondurduğunu açıkladı.

Bu açıklamadan sonra İran ve ABD karşılıklı saldırılarda bulundu. İran, Körfez'deki ABD varlıklarını hedef alırken ABD de Keşm adası başta olmak üzere İran'da askeri noktaları vurdu.