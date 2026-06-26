Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dijital hizmetler vergisini uygulamaya çok yakın olduğunu belirterek, söz konusu adımın karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

ABD Başkanı, dijital vergiyi hayata geçiren herhangi bir ülkenin ABD pazarına gönderdiği tüm ürünlerin yüzde 100 ek gümrük vergisine tabi tutulacağını vurguladı. Trump ayrıca, bu uygulamanın mevcut veya gelecekte yapılabilecek ticaret anlaşmalarının üzerinde olacağını söyledi.

Açıklama, ABD ile Avrupa arasında uzun süredir devam eden teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesine yönelik anlaşmazlıkların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Öte yandan Trump yönetimi, son dönemde farklı ülkelere yönelik yeni gümrük tarifeleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li yetkililerin, bazı ülkelere yönelik ek vergiler ve yeni ticaret soruşturmaları üzerinde değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Ekonomistler ise olası yeni tarifelerin küresel ticaret üzerinde baskı oluşturabileceği ve ABD ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir gerilim dönemini tetikleyebileceği görüşünü dile getiriyor.