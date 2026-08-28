İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkede kutlanan “Hükümet Haftası” kapsamında bir mesaj yayımlayarak hükümete ekonomi ve toplumsal birlik konusunda önemli çağrılarda bulundu.

'ETKİSİNİN AZALTILMASI GEREKİYOR'

Hamaney, ABD ve İsrail’in uyguladığı baskılar, yaptırımlar ve abluka koşullarına rağmen hükümetin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. İran lideri, ekonomik sorunların çözümü için hükümetin özellikle enflasyon, işsizlik, piyasanın yönetimi, ekonomik büyüme, yatırımlar ve yerli üretimin artırılması gibi başlıklara daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.

Hamaney ayrıca İran ekonomisindeki ABD dolarının etkisinin azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

“DİRENİŞ EKONOMİSİ” VURGUSU

İran lideri, ülkenin ekonomik sorunlarının aşılmasında temel yaklaşımın “direniş ekonomisi” ve yerli üretimin güçlendirilmesi olduğunu savundu.

Yerli üretimin ihtiyaçları karşılamadığı alanlarda ise ithalatın tamamen dışlanmaması, ancak ülkenin çıkarları doğrultusunda ve akılcı biçimde kullanılması gerektiğini belirtti.

Hamaney, İran’a yönelik düşmanca girişimlerin ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda sonuçlar doğurabileceğini kabul ederken, etkili ve doğru yönetimle bu sonuçların sınırlandırılabileceğini söyledi.

'YASAK OLDUĞUNU İLAN EDİYORUM'

Mesajında milli birlik ve toplumsal uyum konusuna da geniş yer veren Hamaney, tüm yetkililerin bu iki unsuru korumayı öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, "Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran lideri ayrıca ülkedeki sorunların ve eksikliklerin kamuoyu önünde ele alınmasının İran’ın karşı karşıya olduğu rakiplere avantaj sağlayabileceği uyarısında bulundu.

Hamaney, bu nedenle ülkenin güçlü yönlerinin öne çıkarılmasının önem taşıdığını vurguladı.