İran ve vekil güçleri ve ABD ve İsrail koalisyonu, Pakistan'ın çabaları ve ABD Başkanı Donald Trump ve İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in Orta Doğu genelinde 2 haftalık ateşkes ilan etti.

Ateşkes, Yemen'deki Ansarallah örgütünü ve Lübnan'daki Hizbullah örgütünü de kapsıyor. Ancak İsrail, Lübnan'ın bu ateşkeste dahil edilmediği konusunda ısrarcı.

Çarşamba günü İsrail operasyonları Lübnan'ın güneyinde devam etti. Bununla birlikte İsrail Lübnan'daki saldırılarının nereleri vuracağını gösteren broşürler yayınladı.

Buna karşılık İsrail Devlet Basını KAN, İran'ın Lübnan'da ateşkesin sağlanmaması durumunda savaşı devam ettireceğini duyurduğunu söyledi.

KAN, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Cumartesi günü, ülkede yapılacak bir saldırının “tüm cephelerde çatışmaların yeniden başlamasına yol açacağını” söylediğini aktardı.

Kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sözcüsü yaptığı açıklamada Hizbullah’a karşı çatışmaların devam ettiğini duyurdu.



Açıklamada, “Siyasi kademenin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu, İran’a karşı yürütülen harekatta ateşi kesmiş olup savunma konusunda yüksek alarmda ve her türlü ihlale karşı müdahale etmeye hazırdır. Lübnan’daki ordu, Hizbullah’a karşı çatışmaya ve yeraltı faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

Hizbullah ise resmi açıklama yapacağını duyurdu.