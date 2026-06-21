Axios muhabiri Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın İsviçre'de süren müzakerelere ilişkin haberine yönelik paylaşım yaptı.

Müzakerelere katılan bir diplomattan aldığı bilgiyi aktaran Ravid, "İranlılar ayrılmadı ve ABD ile aralarındaki görüşmeler devam ediyor." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞME BUGÜN BAŞLAMIŞTI

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başlamıştı.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran heyeti, Trump'ın "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. (İran Cumhurbaşkanı Mesud) Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz." ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etmişti.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin, "ABD'lilerin tehditlerini ciddiye almıyoruz." ifadesini kullanmıştı.