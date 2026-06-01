İran, ABD ile tüm barış görüşmelerini askıya aldı. Bu kararın İran'ın şartları karşılanana kadar uygulanacağı vurgulandı.

İranlı yetkililer, bu kararın sebebi olarak İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının şiddetlenerek devam etmesini gösterdi.

Açıklamada "İsrail'in Lübnan'da işlediği suçların devam etmesi, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile barış görüşmelerinin ön koşullarından biri olması ve bu ateşkesin tüm cephelerde ihlal edilmiş olması göz önüne alındığında, İran müzakere heyeti görüşmeleri ve aracılar yoluyla metin alışverişini askıya alacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattığını duyurdu.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

Gelen haberlerin ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Altın sert düşerken petrol yükseldi. Ons altın, yüzde 2'ye yakın düşüşle 4 bin 455 dolar seviyesine geriledi. Gram altın ise yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 6 bin 571 TL’den alıcı buldu. Petrol fiyatları gelen haberlerin etkisiyle sert yükseliş yaşadı. Brent petrol 97,29 dolara yükseldi.