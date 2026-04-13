İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran limanlarını hedef alan abluka kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

"BU FİYATLARI ARAYACAKSINIZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galibaf, ABD’nin hamlesinin doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını vurguladı. “Şu an pompaya yansıyan fiyatların tadını çıkarın” ifadelerini kullanan Galibaf, “Bu sözde abluka devreye girdiğinde 4-5 dolarlık benzin fiyatlarını bile arayacaksınız” dedi.

Galibaf’ın paylaşımında, Washington’daki benzin fiyatlarını gösteren bir uygulama ekran görüntüsüne de yer vermesi dikkat çekti.

ABD'DEN İRAN LİMANLARINA ABLUKA KARARI

ABD tarafı ise İran’a yönelik deniz trafiğini hedef alan kapsamlı bir abluka planını devreye aldı. United States Central Command tarafından yapılan açıklamada, kararın Donald Trump’ın talimatıyla uygulamaya konulduğu bildirildi.

Açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilerin kapsama alınacağı, uygulamanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi dahil olmak üzere geniş bir alanı etkileyeceği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ÖZEL VURGU

ABD, abluka kapsamında İran dışındaki limanlara gidiş-dönüş yapan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine doğrudan müdahale edilmeyeceğini ifade etti. Ancak bölgeden geçecek ticari gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmaları yönünde uyarı yapıldı.