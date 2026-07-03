İran'ın başkenti Tahran'da, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ali Hamaney için devlet töreni gerçekleştiriliyor.

100 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY İSİM KATILDI

İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı. Törene yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ile hükümetlerin özel temsilcileri katıldı.

Tören alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yas merasimlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Devlet töreninde duygusal anlar da yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamaney’in cenazesi önünde dua etti. Kalibaf’ın bu esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.