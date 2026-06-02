İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede Kalibaf, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve saldırıların devam etmesi halinde yalnızca görüşmeleri dondurmakla kalmayıp İsrail’in karşısında da duracaklarını belirten Kalibaf, “Lübnan’ın tamamında ve özellikle de güneyinde ateşkesin sağlanmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Berri ise İran’ın Lübnan ile ilgili meselelerdeki duruşunu unutmayacaklarını kaydetti.​​​​​​​