Bir televizyon programında konuşan Kalibaf, deniz ablukasının kaldırılmasının ardından kısa sürede önemli miktarda petrol ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Petrol yaptırımları kaldırıldı ve petrolü yüzde 20 daha pahalı satıyoruz. Ablukanın kaldırıldığı günden bu yana 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Bu ihracat 10 ila 12 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşti. Oysa daha önce yaklaşık 50 gün boyunca hiç petrol ihraç edememiştik" dedi.

Kalibaf ayrıca İran'ın yurt dışında toplam 24 milyar dolarlık varlığının bulunduğunu belirterek, bu miktarın 12 milyar dolarlık bölümünün ihtiyaç duyulan malların satın alınmasında kullanılmak üzere Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılacağını söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değinen Kalibaf, boğaz üzerindeki egemenlik haklarının İran ve Umman'a ait olduğunu vurguladı. İran'ın belirlediği deniz geçiş düzenlemelerine uyulması gerektiğini ifade eden Kalibaf, "İran hiçbir şekilde Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarından geri adım atmayacaktır. Burası bizim karasularımızdır. Bölgedeki güvenliğin arttığını dünyaya göstermeli, gemi sigorta maliyetlerinin düşmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

ABD ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, taraflar arasında hazırlanan mutabakat zaptındaki beş temel maddenin uygulanmaması halinde müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.

Kalibaf, "Mutabakatın şartlarının yerine getirilmesi amacıyla İsviçre'ye gittik. Şartlar uygulanmadığı takdirde müzakerelere başlamayacağız. İslamabad Mutabakatı, ABD'nin yenilgisinin belgesidir" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki gelişmelere de değinen Kalibaf, mutabakat sonrasında İsrail'in bölgedeki saldırılarının azaldığını belirterek, Lübnan, İran ve ABD arasında ortak bir komite kurulacağını, İran'ın büyükelçisinin de bu komitede görev alacağını açıkladı.

Nükleer program konusundaki tutumlarını yineleyen Kalibaf, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlı kaldığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini sürdürdüğünü söyledi. Uranyum zenginleştirmenin İran'ın yasal hakkı olduğunu vurgulayan Kalibaf, ülkesinin füze kapasitesinin ise herhangi bir müzakerenin konusu olmayacağını ifade etti.