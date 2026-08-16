ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ziyareti sonrasında gündeme gelen uçak değişikliği iddiaları, İran medyasında sert bir mizah diliyle ele alındı. Trump'ın havalimanında dikkat çekmemek amacıyla bir catering aracı kullanılarak gizlice başka bir uçağa nakledildiği yönündeki söylentiler üzerine hazırlanan animasyon video kısa sürede gündem oldu.

TAVUK FİGÜRÜYLE "KORKAKLIK" GÖNDERMESİ

Yayınlanan animasyon videoda, havalimanına gelen makam aracının kapısının açılmasıyla birlikte Trump, ikonik sarı saç modeliyle karikatürize edilmiş dev bir tavuk figürü olarak ekrana geliyor. İngilizcede "chicken" kelimesinin aynı zamanda "korkak" anlamına gelmesine atıfta bulunulan çalışmada, ABD Başkanı'nın güvenlik önlemlerine ve gizlilik adımlarına gönderme yapıldı.

CATERING ARACI İDDİASINI HEDEF ALDILAR

Görüntülerde, etrafını saran basın mensupları ve kameralar arasından yürüyen tavuk figürü üzerinden Trump'ın havalimanındaki hareketleri tiye alındı. Tahran ve Washington hattında uzun süredir devam eden askeri ve siyasi gerilim, İran medyasının servis ettiği bu video ile siyasi bir mizah savaşına dönüştü.