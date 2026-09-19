BDDK tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Bank Mellat'ın faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Buna göre, yapılan denetimler sonucunda bankanın faaliyetini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Söz konusu kanun hükmü, BDDK'ye bankanın faaliyet iznini kaldırma ya da bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretme yetkisi veriyor.

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