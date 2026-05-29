İngiltere'den yayın yapan, İran'dan kaçarak farklı ülkelere yayılan muhalifleri temsil eden Iran International kanalının sahibi olan şirket ortaklarından 650 milyon sterlin değerinde hibe aldı.

Nereden geldiği belirsiz olan bu hibe sayesinde kanal, borç batağından çıkmayı başardı. Ancak karşılığında hisselerinin büyük kısmını takas etti.

Bu finansal hamle İran genelinde kitlesel protestoların patlak vermesinden hemen önce yapıldı.

Aralık ayında gerçekleşen bu gizli borç-hisse takası rejime muhalif seslerin önde gelen platformunun bilançosunu ciddi şekilde güçlendirdi.

Gösterilerin ardından ABD ve İsrail ülkeye savaş açarak dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenledi.

İRAN'IN MUHALİF SESİ Mİ?

En çok izlenen Farsça haber kanalı olduğunu iddia eden mecra kurulduğu 2017 yılından beri yüz milyonlarca sterlin harcadı.

Dünya genelinde yaklaşık 700 kişiyi istihdam eden televizyon kanalı Londra üzerinden uydu ve radyo aracılığıyla İran içine yayın yapıyor.

Eleştirmenler kanalı savaş yanlısı bir söylem üretmek ve ABD ve İsrail propagandası yürütmekle suçluyor. Kanal, doğrudan İran'ın devrik monarşik ailesi Pehlevileri destekliyor.

Kanalın finansman kaynağını gizlemesi ise eleştirmenlerin seslerini yükseltmesine sebep oldu. Kanalın kendi gazetecileri arasında da uzun süredir bu konuda endişe yaşanıyor

410 MİLYON STERLİN ZARARI KİM KARŞILIYOR?

Şirketin çatı kuruluşu Volant Media son beş yılda 410 milyon sterlinden fazla zarar etti.

Afganistan International isimli başka bir kanalı da yöneten bu şirket tamamen bağımsız olduğunu ve Suudi Arabistan veya İsrail gibi devletlerden asla fon almadığını savunuyor.

Gelgelelim İngiltere şirket sicil kayıtları 13 Aralık tarihinde 648 milyon sterlin değerinde yeni hisse senedi tahsis edildiğini gösteriyor.

Aynı tarihte şirketin tüm orijinal hisseleri şirket direktörü Adel Abdulkarim Alabdulkarim tarafından Cayman Adaları merkezli Info-Cast şirketine devredildi.

Denizaşırı şirketin tek direktörünün ise Suudi Arabistan devlet destekli en büyük medya kuruluşu olan Suudi Araştırma ve Medya Grubu Operasyon Başkanı Saleh Hussain Aldowais olduğu ortaya çıktı.

Abdulkerim halen yönetim kurulunun çoğunluğunu atama yetkisine sahip olduğu için şirket üzerindeki kontrolünü korumaya devam ediyor.

İRAN VE DÜŞMANLARI ARASINDA

Kanal sözcüsü mevcut hissedar borçlarının şirketin mali durumunu güçlendirmek amacıyla sermayeye dönüştürüldüğünü açıkladı.

Sözcü kanallarının doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir hükümetten fon almadığını belirterek iddiaları reddetti. Ağın sözcüsü bağımsızlıklarını savunmak adına şu uzun açıklamayı yaptı:

"Kanalın devlet aktörleri tarafından finanse edildiği veya yönlendirildiği yönündeki ısrarlı iddialar tamamen gerçek dışıdır ve Tahran yönetiminin söylemlerini tekrarlamaktadır. Bu iddialar aslında ağın itibarını sarsmayı amaçlayan ve uzun süredir devam eden bir dezenformasyon kampanyasının yansımasından ibarettir.

İran istihbarat bakanlığı 2022 yılında kanalı terör örgütü ilan etmişti. Kanal yönetimi ise İran kaynaklı devlet destekli tehditlerin artması sebebiyle İngiltere'deki faaliyetlerini bir süre durdurmak zorunda kaldı.

İstihbarat tehditlerinin yanında kanalın sunucusu Pouria Zeraati 2024 yılında Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı ve saldırganların yargılaması devam ediyor.

Ayrıca nisan ayında kanal ofislerine yönelik bir kundaklama girişimi de gerçekleşti. İngiltere yayın organı Ofcom kurallarına göre artık tam yayıncılık kuralları kapsamında denetlenmeyen mecra sadece çevrimiçi yayın hizmeti olarak faaliyet gösteriyor.