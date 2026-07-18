İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda oluşturulan İslamabad Mutabakat Muhtırası, Tahran'ın aldığı son kararla fiilen askıya alındı. İran yönetimi, Washington'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak mutabakat çerçevesindeki tüm taahhütlerini durdurduğunu duyurdu.

"MUTABAKAT AÇIKÇA İHLAL EDİLDİ"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin diplomatik görüşmeler devam ederken askeri operasyonlara başvurduğunu belirterek bunun mutabakatın açık ihlali olduğunu öne sürdü. Garibabadi, bu nedenle İran'ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamama kararı aldığını söyledi.

Tahran yönetimi, mevcut süreçte önceliğin diplomatik temaslar değil ülkenin savunulması olduğunu vurgularken, yeni bir müzakere sürecinin gündemlerinde yer almadığını bildirdi.

Öte yandan ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendirmesi dikkat çekti. İsrail ordusu, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait havada yakıt ikmal uçaklarının askeri üslere konuşlandırıldığını açıklarken, bu adımın Washington ile koordinasyon içinde atıldığı belirtildi. Uzmanlar, bu uçakların uzun menzilli hava operasyonları açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret ediyor.

ABD basınına yansıyan değerlendirmelere göre Washington, İran'a yönelik askeri planlamasını iki aşamalı bir strateji üzerinden yürütüyor. İlk aşamada Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitenin hedef alındığı, ikinci aşamada ise İran'ın kritik askeri altyapısına yönelik daha geniş kapsamlı seçeneklerin masada olduğu öne sürülüyor. Ancak bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Pakistan'ın girişimiyle hazırlanan İslamabad Mutabakat Muhtırası, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması, askeri gerilimin azaltılması ve taraflar arasında diplomatik diyaloğun sürdürülmesini amaçlıyordu. Son gelişmeler ise mutabakatın fiilen işlemez hale geldiğine ve bölgedeki gerilimin yeniden tırmandığına işaret ediyor.