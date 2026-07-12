İran müzakere heyetine ait olduğu belirtilen "Minab-168" sefer sayılı uçağın Bağdat'a hareket ettiği iddia edildi.

Bazı kaynaklardan aktarılana göre, İran müzakere ekibinde yer alan Abbas Arakçi ve Muhammed Bagır Galibaf'ın içinde olduğu öne sürülen uçak, Irak hava sahasına girerek Bağdat yönünde uçuş gerçekleştirdi.

Flightradar24 verilerine göre, uçağın kalkış ve varış bilgilerinin belirtilmediği, sınır bölgesine yakın bir noktada radar sinyalinde değişiklik görüldü.

Öte yandan Umman hükümetine ait bir uçağın da Bağdat Havalimanı'na iniş yaptığı iddialar arasında.