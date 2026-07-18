İran'ın bu sabaha karşı başlayan misilleme saldırıları bölgedeki 4 ülkeyi hedef aldı. Ancak en büyük hasar Kuveyt'te yaşandı.

Kuveyt’teki bir elektrik santralindeki çok sayıda jeneratör tamamen tahrip edildi, otoyollar İHA'ların hedefi oldu.

İran, saldırıları sürdürüyor. Kuveyt Savunma Bakanlığı saldırıların sabahtan beri aralıksız devam ettiğini vurguladı.

İran'a ait füzeler ve insansız hava araçlarının saldırısı sonucu bir deniz suyu tuzdan arındırma tesisinin vurulduğu ve yangın çıktığı bildirildi.

ÜLKEDE İÇME SUYU KALMAYACAK

İçme suyunun yüzde 90'ını tuzdan arındırma işlemiyle elde eden ülkesinde, iki gün içinde bu tesislere yapılan ikinci saldırı oldu.

Kuveyt Petrol Şirketi ise "Petrol sektöründeki hayati öneme sahip tesislerden biri, bu sabah İran’ın defalarca gerçekleştirdiği acımasız saldırılara maruz kaldı; bu saldırılar sonucunda çok sayıda yaralı ve önemli maddi kayıplar meydana geldi" açıklamasını yaptı.

Sivil altyapısının hedef alınması durumunda savaşı büyüteceğinin altını çizen İran ise, bu saldırılardan sonra yeni hedefinin Kuveyt olduğunu duyurdu.

Savaş, ABD üslerine ev sahipliği yapan bu Körfez ülkesini hızla sahneye taşıdı. ABD ise bu esnada İran'a daha ağır saldırılar gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

İRAN AÇIKLAMA YAPTI

İran Devrim Muhafızları bugünkü saldırılardan sonra açıklama yaptı. Kuveyt'in özellikle hedefte olacağını vurguladı.

Açıklama, şu şekilde: