İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
Açıklamada, tankerin navigasyon sistemlerini kapatarak yasaklı bölgede seyrettiği belirtildi. Aynı saatlerde iki tankerin de olayın ardından rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.
GEMİLERE KOORDİNASYON VE ROTA UYARISI
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiğini bildirdi. Uyarılara uyulmaması halinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nın, İran'ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı belirtildi.