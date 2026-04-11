Pakistan arabulucuğuyla ülkenin başkenti İslamabad'da bugün başlayacak. ABD adına müzakereleri yönetecek Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran adına görüşmeleri yönetecek Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, şehre indi.

JD Vance'ın hükümet uçağı Air Force 2'de Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner yer aldı. Ancak İran uçağında sadece İranlı lider ve siyasetçiler yoktu.

İran'ı taşıyan yolcu uçağından paylaşılan kareler, İran'ın savaşa olan bakışını gözler önüne serdi.

Galibaf tarafından X üzerinden paylaşılan görüntüde 2 Mart günü ABD'nin İran'ın Minab kentindeki bir kız okuluna fırlattığı ve neredeyse tamamı çocuk 168 kişinin ölümüne sebep olan bombardıman anıldı.

Görüntüde ise, ölen 168 çocuktan 4'ünün çantası ve fotoğraflar, beyaz bir gül ile birlikte İran heyetini taşıyan koltuklara oturtuldu. Galibaf, paylaşımında "Bu uçuşta birlikte Minab'da ölen 168 çocuğu taşıyoruz" dedi.

Pakistan'daki görüşmelerin birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Görüşmeler için İslamabad'daki Serena Oteli boşaltıldı.