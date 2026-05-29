İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD'ye göz dağı verdi.

İran'ın pozisyonunu madde madde sıralayan Parlamento Başkanı "İmtiyazları diyalog yoluyla değil, füzelerle elde ediyoruz; müzakerelerde ise onlara sadece durumu anlıttırıyoruz" dedi.

ABD medyasında İran ve ABD arasında olası bir barış anlaşması zaptı imzalanması konusunda İran ve ABD'nin anlaştığı konusunda yapılan haberlerden sonra Galibaf, sert sözlerini sürdürdü.

Galibaf, "Garantilere ya da sözlere güvenmiyoruz; tek ölçüt eylemlerdir. Karşı taraf harekete geçmeden hiçbir adım atılmayacaktır" diye ekledi.

Üst düzey İran'lı lider "Herhangi bir anlaşmanın kazananı, ertesi günden itibaren savaşa daha iyi hazırlanmış olandır" sözleriye açıklamasını bitirdi.

ANLAŞMA YAKIN MI?

İran tarafından gelen sert açıklamalar, ABD basınında anlaşmaya yaklaşıldığı yönünde haberlerden sonra geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Perşembe ülkesi ile İran arasında bir mutabakat zaptı imzalanmasına çok yaklaşıldığını belirtti.

Vance'e göre bu anlaşma ateşkesi 60 gün uzatacak. Ayrıca Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ve Tahran'ın nükleer programını sınırlama görüşmeleri başlayacak.

Mutabakatın imzalanması ABD için büyük bir diplomatik başarı olarak kabul ediliyor. Ancak İran imzayı attığına dair net bir açıklama yapmayı reddetti.

ABD Başkanı'nın en önemli şartı olan nükleer programın askıya alınması ve nükleer silah üretilmemesi taahhüdü ise bu zapta göre sonraki görüşmelere kaldı.

Vance durumla ilgili olarak "Şu anda metindeki birkaç yazım farkı üzerinde karşılıklı olarak çalışıyoruz ve burada gerçekten çok fazla ilerleme kaydettik. Umuyoruz ki bu ilerleme devam edecek ve başkan anlaşmayı onaylayabilecek bir konuma gelecektir ancak bu durum elbette henüz kesinleşmedi. Oraya varacağımızın garantisini veremem fakat şu an için bu konuda kendimi oldukça iyi hissediyorum." değerlendirmesini yaptı.