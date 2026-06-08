Orta Doğu’da gerilim bir kez daha zirveye tırmandı ve bölge adeta savaş alanına döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın füze saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı kritik telefon görüşmesinde "misillemeyi ertele" çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

Ancak Washington’dan gelen bu telkinler sahada karşılık bulmadı. İsrail ordusu gece yarısı harekete geçerek İran’ın dört farklı kentini hedef alan ağır bir bombardıman başlattı ve bölgedeki tüm dengeleri altüst etti.

Bu hamleye karşılık Tahran yönetimi de gecikmedi; sabah saatleri itibarıyla İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatan İran, misilleme operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

İran'ın İsrail topraklarını hedef alan ve gece boyunca devam eden insansız hava aracı ile füze operasyonlarında, askeri teknolojideki yeni bir unsuru sahaya sürdüğü bildirildi. Tahran yönetiminin, operasyonlar kapsamında jet motorlu ve "PINK Hadid-110" olarak adlandırılan yeni nesil dronunu kullandığı açıklandı.

HAVA SAVUNMALARINI AŞMAK İÇİN TASARLANDI

İran envanterinin en hızlı silahlarından biri olarak gösterilen pembe renkli Hadid-110’un en dikkat çekici özelliği, bünyesinde barındırdığı güçlü turbojet motoru olarak öne çıkıyor. Üçgen, yani delta kanat tasarımına sahip olan bu yeni nesil otonom araç, saatte yaklaşık 510 kilometre hıza ulaşabiliyor. Askeri analistler, bu dronun özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerini yanıltmak ve aşmak amacıyla özel olarak tasarlandığını belirtiyor.

HIZLI VE TAKTİKSEL İMHA GÖREVLERİNDE KULLANILIYOR

Bölgedeki çatışmalarda sıkça kullanılan bir önceki model Şahid-136 saatte yalnızca 180 kilometre hız yapabilirken, Hadid-110'un 510 kilometrelik hızı, ona çok daha yüksek bir operasyonel kabiliyet kazandırıyor.

Yüksek hızının yanı sıra radara yakalanma oranını düşüren gövde tasarımı sayesinde hedefe isabet kabiliyeti de artırılmış durumda. Havada yaklaşık bir saat kalabilen Hadid-110, uzun menzilli stratejik uçuşlardan ziyade ani, hızlı ve taktiksel imha görevlerinde kullanılıyor.

İlk kez 12 Şubat 2025’te dünya kamuoyuna tanıtılan jet motorlu dron, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarda test edildikten sonra ilk kez bu ölçekte bir sıcak çatışmada aktif rol alıyor.