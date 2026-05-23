İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji tesislerine yönelik saldırılarının ardından toparlanma sürecinin hızla ilerlediğini fakat yakıtın verimli kullanımı konusunda halk desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Paknejad ülkedeki yakıt tüketimine yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında Tahran'daki bazı doğal gaz tesisleri, depolama tankları ve yakıt tedarik zincirinin hedef alındığını anımsatan Paknejad, zarar gören tesislerin büyük bölümünün kısa sürede yeniden devreye alındığını söyledi.
Paknejad, "40 günlük savaşta kaybettiklerimizin çoğunu hızla geri kazandık ancak yakıtı verimli kullanma konusunda hâlâ halkın desteğine ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.