Çin'in bağımsız petrol rafinerileri, ABD'nin deniz ablukası nedeniyle İran'dan yaptırımlara tabi petrol sevkiyatının büyük ölçüde durmasının ardından alternatif kaynaklara yöneldi. İran petrolünün bıraktığı arz boşluğunu giderek daha fazla Irak doldurmaya başladı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'deki özel rafineriler, uzun yıllardır indirimli İran petrolünün yanı sıra Rusya'nın Uzak Doğu'dan ihraç ettiği ESPO petrolünü kullanıyordu.

Ancak Orta Doğu'da yaklaşık dokuz aydır süren savaş ve ABD'nin deniz ablukası, İran'dan sevkiyatları neredeyse tamamen durdurdu. Rus petrolünün maliyetinin de artması, ülkede “teapot” olarak adlandırılan bağımsız rafinerileri yeni tedarikçiler aramaya itti.

GEMİ TEMİN EDEN ALICIYA YÜKSEK İNDİRİM

Irak, petrol sevkiyatı için gemi temin etmeyi kabul eden alıcılara yüksek oranlı indirimler sunuyor. Mercuria Energy Group ve Vitol Group gibi uluslararası enerji ticaret şirketleri de Irak petrolünün Çin'e ulaştırılmasında rol üstleniyor. Tedarikteki değişim, bu şirketlere Çin'in büyük ve kârlı pazarına yeniden girme fırsatı sundu.

Enerji araştırma şirketi GL Consulting'in kurucusu Liao Na, üreticilerin Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatın lojistik risklerini üstlenebilen alıcılara cazip koşullar sunduğunu söyledi.

Liao, bunun Basra Körfezi'ndeki diğer tedarikçileri de benzer adımlar atmaya teşvik edebileceğini belirtti. Arz fazlası yaşanan piyasada Çin'in bağımsız rafinerilerinin, güçlü talebin sürdüğü az sayıdaki alıcı grubundan biri olduğunu vurguladı.

EN AZ SEKİZ RAFİNERİYE PETROL SATIŞI

Piyasada işlem yapan traderların verdiği bilgilere göre İsviçre merkezli Mercuria, son haftalarda en az sekiz bağımsız rafineriye 20 milyon varile kadar Irak petrolü sattı.

Alıcılar arasında Shenghong Petrochemical, Hongrun ve Chambroad da bulunuyor. Şirket, bu satışlarda ihaleler ve özel görüşmeler yoluyla temin ettiği yüksek miktardaki spot petrol arzını değerlendirdi.

Mercuria'nın sevkiyatları, çoğunluğu Çin'in Şandong eyaletinde bulunan rafineri limanlarına doğrudan gerçekleştirdiği belirtildi. Şirketin taşımacılıkta kendi tanker filosunun yanı sıra Güney Koreli Sinokor gibi şirketlerden kiraladığı gemileri de kullandığı kaydedildi.

Shenghong, Hongrun ve Chambroad konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermezken Mercuria açıklama yapmayı reddetti.