KULİSLERİN GENERALİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM ) General Erik Kurilla, nam-ı diğer ‘The Gorilla’, İran’a karşı yürütülen savaşın perde arkasındaki asıl güç haline geldi. Washington’daki toplantılarda Başkan Donald Trump’ın en çok dinlediği isim olan Kurilla, son haftalarda Savunma Bakanı Pete Hegseth ve istihbarat birimlerine karşı üstünlük kurdu. Pentagon’un itirazlarına rağmen, hava ve deniz kuvvetlerinin bölgeye sevkiyatı onun talimatıyla hızlandı.

BOP’UN SAHİBİ GİBİ...

Kurilla, Kürtlere özerkliği savunuyor, onları “müttefik” diye tanımlıyor. ‘Kürt devleti’ fikri, şimdi İran müdahalesiyle Orta Doğu’ya yayılabilir. Geçen ay Tel Aviv’deki yeraltı komuta merkezi Kirya’da, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile 25 saat toplantı yapan Kurilla, İran’a yönelik askeri planları şekillendirdi. Bu senaryo, ABD tarafında da “meşru müdahale” zeminine oturtuldu. Savaşın komuta merkezi sanki Kudüs değil, CENTCOM karargahı oldu.

ÖZERK BÖLGELER GEÇİŞ HATTI

Kurilla’nın Türkiye sınırında yarattığı özerk bölge mimarisi, artık bir savaş altyapısı haline geldi. Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG denetimindeki hat, Irak’ta Barzani yönetimiyle birleşerek İsrail uçaklarına açık bir uçuş koridoru sundu. Resmen kapalı olan hava sahaları, fiilen Tel Aviv’e açık hale geldi. Amerikan radarları uçaklara kalkan olurken Kurilla’nın haritası, ulus-devletlerin zayıflatıldığı, sınırların delindiği yeni bir Ortadoğu’nun provası.

İsrail’e açılan koridor

Kurilla, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/SDG kontrolündeki bölgeye gizli ziyaretler yapıyor. Terörist Mazlum Abdi ile yakın dost oldu. Bu ilişki şimdi İsrail jetlerine açılan bir koridora dönüştü.