İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Al Jazeera’ya verdiği röportajda ateşkese kapıyı kapattı.

Arakçi, savaşın ancak kalıcı şekilde sona ermesi ve İran’ın zararlarının karşılanması halinde müzakere edilebileceğini söyledi.

“GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Arakçi, ateşkes tekliflerini kabul etmediklerini net bir dille ifade ederek, “Savaşı kalıcı olarak bitirecek ve İran’ın zararlarını karşılayacak bir öneri olursa dinleriz” dedi.

İran’ın geçici çözümler yerine kalıcı bir barış istediğini vurguladı.

ABD ÜSLERİ HEDEFTE

Arakçi, ABD’ye yönelik saldırılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran’ın füze ve İHA kapasitesinin ABD ana karasına ulaşamadığını, bu nedenle bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alındığını belirtti.

Bu üslerin bazı dost ülkelerin topraklarında bulunduğunu ifade eden Arakçi, sivil hedeflerin kasıtlı olarak vurulmadığını savundu. “İstenmeyen sonuçlar olabilir ancak bu bizim niyetimiz değildi” dedi.

“ABD SAVAŞA SÜRÜKLENDİ”

Arakçi, ABD’nin savaşa İsrail tarafından sürüklendiğini iddia ederek, Washington yönetiminin net bir stratejiye sahip olmadığını söyledi.

Arakçi, “Her gün farklı açıklamalar yapıyorlar. Bu durum büyük bir yanlış hesaplamanın sonucu” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Arakçi, Hürmüz Boğazı üzerinden de mesaj verdi. ABD’nin bu kritik geçiş noktasının açık kalması için çaba harcadığını belirtti.

“SAVAŞI BAŞLATAN ABD”

Arakçi, savaşın sorumlusu olarak ABD’yi işaret etti: “Bu savaşı başlatan ABD’dir. Hatasını kabul etmeli ve saldırganlığına son vermelidir.”

“İRAN SİSTEMİ GÜÇLÜ”

İran’ın siyasi yapısının güçlü olduğunu savunan Arakçi, üst düzey isimlerin kaybının sistemi sarsmayacağını belirtti. Kurumların kişilere bağlı olmadığını vurguladı.

HAMANEY AÇIKLAMASI

Arakçi, Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin iddialara da yanıt verdi. Hamaney’in yüzeysel yaralar aldığını ancak sağlık durumunun iyi ve kontrol altında olduğunu açıkladı.