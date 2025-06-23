ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıların ardından petrol fiyatları yeni haftaya 77 doların üzerinde girdi.
Ortadoğu'daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanacağı endişesi ile petrol fiyatları 80 dolara kadar çıktı.
ABD'nin İran'daki nükleer tesislerini vurması sonucu İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını onayladı.
Gün içinde 76-77 bandında seyreden Brent petrolle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'den açıklama yapan Trump, "Herkes petrol fiyatlarını düşük tutsun. Hepinizi izliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!" ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde İran'ın, Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üslerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, piyasa yönünü tersine çevirdi.
Brent petrol son olarak İran'ın, saldırısıyla birlikte düşüşe geçti. Güne 77 doların üzerinde başlayan petrol, 20.45 itibarıyla 71 dolardan işlem görüyor.